Il commissario Ue alla Coesione Sociale Ferreira a News Mediaset: “Altri 3 anni per spendere i fondi in scadenza”

“Altri 3 anni per spendere i fondi europei in scadenza”. A News Mediaset, il commissario alla Coesione Sociale Elisa Ferreira , annuncia che le risorse rimanenti dal budget 2014-2020 potranno essere spese fino al 2023. “In attesa del Recovery Fund, potranno essere destinate all’emergenza Covid”. Sulle carenze nella gestione dei fondi Ue: “Aumenterà la pressione sulla vostra pubblica amministrazione, migliorate la sua efficienza, dobbiamo rimettere in carreggiata l’Europa e abbiamo bisogno dell’Italia. Di fronte alla seconda ondata di covid la Commissione pronta a sostenere stati membri sia dal punto di vista economico che sanitario".

Commissaria Ferreira, in attesa dell’accordo sul Recovery Fund, ci sono delle risorse dall’attuale budget che l’italia può spendere?

“Si esatto, ci sono ancora delle risorse dal bilancio in scadenza e verrà estesa per altri 3 anni, fino al 2023, la possibilità di spendere questi fondi. Ciò che deve fare l’Italia e gli altri paesi è di procedere con l’esecuzione, attingere a ciò che non è stato ancora speso. L’Italia, come altri paesi, può deviare agilmente questi fondi in direzione dell’emergenza che stiamo vivendo. Nel frattempo stiamo finendo il negoziato per il nuovo bilancio 2021-2027 e ci auguriamo che i nuovi fondi possano essere disponibili già dal prossimo 1 gennaio”.

L’Italia è uno dei paesi meno virtuosi nella gestione dei fondi. Che consiglio può dare al nostro paese?

“Nei prossimi anni l’Italia gestirà una quantità di risorse 3-4 volte superiori al passato. Aumenterà la pressione sulla vostra pubblica amministrazione che deve migliorare la sua efficienza, la sua qualità, che è una delle fragilità del vostro paese. Dobbiamo rimettere in carreggiata l’Europa e non possiamo farlo senza l’Italia.”

Siete pronti per una seconda ondata di corona virus ?

“La Commissione non ha competenza sulla sanità che spetta agli stati membri. Ma è grazie alla pressione della commissione che, ad esempio, le frontiere sono state aperte o i pazienti sono stati spostati tra paesi. Noi vogliamo continuare a sostenere i paesi per ridurre l’impatto violento del virus sia da una prospettiva economica che sanitaria”.