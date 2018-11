Il centrodestra lancia "Altra Italia": la nuova lista per le Europee che nasce come alternativa al Governo gialloverde

Forza Italia si allarga in vista delle elezioni europee del prossimo maggio e si apre alla società civile con una nuova lista. Si chiama " Altra Italia " ed è nata da un'iniziativa di Silvio Berlusconi e Antonio Tajani come alternativa al Governo gialloverde. "L'Altra Italia non è un partito, è quella parte di Italia che non si riconosce nel Governo e alla quale vogliamo dare voce in occasione delle prossime elezioni, rinnovando Forza Italia e anche il simbolo", ha detto il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Fi a margine del Forum risk management in sanità a Firenze.

"Non sparirà il simbolo di Forza Italia che milioni di elettori hanno votato e continuano a votare, ma ci sarà probabilmente, stiamo valutando e vedremo cosa si deciderà con Berlusconi, come dare un segnale di questo allargamento anche visivo e grafico", ha affermato Tajani. Altra Italia si presenta come una lista, aperta ai moderati e agli europeisti, contrapposta al blocco sovranista e populista e vedrà schierate, oltre agli azzurri, anche altre forze contrarie al Governo.



"C'è un grande spazio che va dalla Lega al Pd, ma con Altra Italia non abbiamo nulla a che vedere col Pd, non ci sono trattative sottobanco, non ci sono chiacchiere. Leggo di incredibili storie, contatti. Non esiste alcun contatto col Pd, come non esiste alcuna possibilità di dar vita a un partito unico di centrodestra", ha detto Tajani. E ha aggiunto: "Il centrodestra è diversificato, vogliamo un governo di centrodestra, vogliamo che si continui, andremo insieme alle prossime elezioni regionali, però questo non significa che si lavori per un partito unico. Come non è assolutamente vero che ci sia qualcuno che pensi di poter creare un'aggregazione col Pd o con ipotetici fuoriusciti".