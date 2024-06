Decima Mas, Ignazio La Russa: "Vannacci ha sbagliato a tirarla fuori in campagna elettorale"

La Russa torna a criticare il gesto di Vannacci durante un video spot elettorale: "Mi ha dato molto fastidio vedere come conseguenza che alla sfilata del 2 giugno gli eredi Comsubin non hanno potuto gridare 'decima' davanti al Capo dello Stato come in passato", afferma il presidente del Senato che poi stigmatizza gli "episodi terribili" commessi dalle forze militari verso la fine del secondo conflitto mondiale e "anche dopo la fine della guerra".