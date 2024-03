Hackerato il profilo Instagram di Giorgia Meloni: post su Elon Musk e Bitcoin

Mentre era in volo verso Roma dopo la missione in Egitto , con un attacco informatico, sul suo account sono stati pubblicati una storia e un post con la scritta "Grazie Elon free Btc!" e l'immagine di un profilo fake di Elon Musk. Dopo alcuni minuti l'intrusione è stata risolta, ma nel frattempo sui social si erano già diffuse le immagini dei contenuti fake pubblicati.

Tgcom24

A confermare la notizia è stato direttamente Palazzo Chigi. Il profilo hackerato è quello personale storico di Meloni aperto anni addietro. Sono attualmente in corso tutti i dovuti accertamenti da parte della Polizia Postale. I tecnici della polizia dovranno capire come sia stata aggirata la password di Giorgia Meloni e se siano state attivate tutte le procedure di messa in sicurezza del profilo, come l'autorizzazione di accesso attraverso un numero di cellulare.

Gli hacker comunque non avevano un intento politico ma economico. Nei messaggi postati attraverso le storie di Giorgia Meloni si faceva riferimento a un tweet, palesemente contraffatto, di Elon Musk in cui il Ceo di Tesla annunciava un regalo di 5mila Bitcoin. E si postava anche un link che probabilmente era il canale che gli hacker volevano utilizzare per il loro phishing.