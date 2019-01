Beppe Grillo a Stasera Italia (in onda alle 20.30 su Retequattro) torna sul suo intervento a Oxford , fortemente contestato dagli studenti del prestigioso ateneo inglese. "Ci siamo scambiati delle disinformazioni che loro hanno su di noi e noi che abbiamo su di loro. Penso di aver dato una buona impressione". Il comico nega di aver insultato gli italiani che hanno lasciato il Paese per motivi di studio o lavoro: "Non ho attaccato nessuno. Nessun insulto".

Sulla sua presenza in Inghilterra in tempi di Brexit, "qui stiamo assistendo a qualcosa di straordinario", spiega chiedendosi poi: "Il senso della democrazia che cos'è?". Sui suoi rapporti con il leader della Lega, Matteo Salvini, afferma perentorio: "Io non ne ho rapporti. Non sono più il capo politico. Ho rapporti solo con elevati, essendo l’elevato".