Green pass, Landini: "Non stabilita alcuna data, ma sarà esteso da ottobre"

Ansa

Sui tempi dell'entrata in vigore dell'estensione del Green pass per i lavoratori pubblici e privati, il governo "ha parlato genericamente del mese di ottobre, ma senza indicare date". Lo ha riferito l segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. Intanto il Cdm è stato convocato per le 16 di giovedì, anche se non ci sono conferme ufficiali che sul tavolo ci sarà il decreto sul certificato verde.