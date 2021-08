Green pass, giovedì cabina di regia alle 11:30 e Cdm alle 16

Ansa

E' in calendario giovedì alle 11:30 la cabina di regia in vista delle nuove misure sul green pass per scuola e trasporti. Lo si apprende da fonti di governo, secondo cui il premier Mario Draghi incontrerà i ministri e gli esperti per stabilire le regole. Alle 16 il Consiglio dei ministri varerà le norme sul certificato verde.