Green pass, datori lavoro potranno anticipare controllo per gestire turni

Ansa

Per "esigenze organizzative" il datore di lavoro potrà chiedere di verificare il possesso del Green pass in anticipo rispetto all'inizio del turno di lavoro. Lo prevede il testo del decreto che aumenta le capienze, approvato dal Cdm. "In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative - si legge -, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni con un preavviso necessario a soddisfarle".