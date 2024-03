Il procuratore Gratteri: "Sulla giustizia stiamo diventando l'Africa del Nord"

"Dobbiamo cercare di essere più seri, più efficienti ed efficaci, perché purtroppo ormai da decenni c'è un declino in Italia.

Stiamo diventando sempre più l'Africa del Nord, la verità è che stiamo diventando molto marginali anche sul piano europeo". E' la riflessione del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, sullo stato della giustizia in Italia. "Noi avevamo - sottolinea Gratteri - la polizia giudiziaria leader nel mondo per contrasto, tecniche d'indagine e per tecnologia utilizzata. Ora Paesi che venivano da noi a scuola guida ci mandano migliaia di file audio perché sono riusciti a bucare le piattaforme criptate dei narcos del mondo e noi no".