Governo, Zingaretti: fare di tutto per il dialogo, patto è possibile

ansa

"Ottimo risultato di tutti il via libera alla bozza del Recovery plan. Ora si faccia di tutto per riprendere il dialogo nella maggioranza per trovare una soluzione alla crisi e affrontare con responsabilità i prossimi passaggi". Lo ha affermato in una nota il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Si lavori al patto di legislatura in tempi certi e brevi con buonsenso e facendo prevalere il bene comune e la buona politica - ha aggiunto -. Si può fare".