Governo, Tajani: sarebbe veramente da irresponsabili farlo cadere

"Sarebbe veramente da irresponsabili far cadere il governo, ci sono da affrontare molti problemi, dare tante risposte ai cittadini e aiutare chi è in difficoltà".

Lo ha affermato Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia. In primis, ha sottolineato, "bisogna ottenere in Europa il tetto del gas che è la misura più importante per combattere l'inflazione. Il tetto al prezzo del gas è fondamentale, perché è giusto infliggere le sanzioni ma queste hanno ricadute sul Paese e quindi bisogna adottare contromisure per non far soffrire famiglie e imprese".