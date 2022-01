Governo, Tajani: continuiamo a sostenerlo, centrodestra non è monolite

Ansa

"Il centrodestra non è un monolite, ma noi intendiamo andare avanti a sostenere il governo di responsabilità nazionale". Lo afferma Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore di Forza Italia."Nel governo non c'è una delegazione di centrodestra, ce n'è una della Lega e una di Forza Italia. Noi chiediamo che il governo lavori con più forza - precsisa -. Non abbiamo proposto alcun cambiamento di alcun ministro, se lo chiede la Lega non ci riguarda".