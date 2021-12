Governo, Salvini: "Senza Draghi non v'è certezza del doman"

Ansa

"Un governo che ha ben lavorato, guidato da una personalità autorevole come Draghi, credo che debba poter andare avanti: se togli una casella autorevole come Draghi del doman non ci sarebbe certezza. Conto di poter lavorare ancora con questa squadra". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha spiegato: "E' una maggioranza complessa da gestire. Draghi tiene insieme tutto questo, chiunque non sia Draghi avrebbe molta più difficoltà".