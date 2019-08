Governo, Salvini: "M5s con Renzi? Auguri, lo spieghino a Bibbiano"

"Non sono a bussare la porta di nessuno. M5s ha scelto Renzi ? Auguri, lo spieghino a Bibbiano , a Banca Etruria, agli italiani...". Lo ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Radio Anche'io. "Qualunque governo venga fuori da questa crisi sarà un patto per la poltrona sostenuto in particolare da quaranta senatori renziani, che hanno il terrore di andare al voto", ha attaccato il leader della Lega.

"Il governo era fermo da troppo tempo, bloccato da troppi no. Avvicinamento fra 5 Stelle e Pd era già chiaro in Ue. La dignità vale di più di una poltrona", ha aggiunto il ministro dell'Interno.



"I giochi di palazzo - ha sottolineato - non sono un dispetto a Salvini, sono un dispetto agli italiani. Si stanno inventando la qualunque ed eventuale governo Pd-M5s sarebbe un tradimento degli italiani".



"E' una battaglia politica - ha proseguito Salvini - non vorrei che un ipotetico governo Renzi-M5s riaprisse i porti, approvasse lo ius soi e vanificasse il lavoro di questi mesi. Ma ripeto se qualcuno al governo preferisce Renzi lo dica e lo spieghi agli italiani".