Governo, apertura dal Pd a un Conte-bis | Zingaretti e Orlando incontrano Di Maio e il premier dimissionario a P.Chigi

"Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto per l'Italia e per gli italiani. Qualcuno per il patto per le poltrone vuole smontare quello che abbiamo fatto finora". Lo ha detto il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Sta vincendo il partito delle poltrone", ha aggiunto. "Chi ha paura del voto del popolo non ha la coscienza pulita", ha sottolineato. E poi ha garantito: "Non stiamo facendo appelli alle piazze, continuo a garantire stabilità a questo Paese. La via maestra è il voto".