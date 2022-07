Governo, Renzi: "Meglio la crisi del caos degli ultimi due mesi"

Il governo "non può andare avanti come negli ultimi due mesi.

Se così deve essere, meglio la crisi". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. "Per come si sono messe le cose, le opzioni realisticamente sul tavolo sono tre", ha spiegato Renzi, la prima è che il M5s "torni in squadra", anche se secondo Renzi sarebbe "un'opzione illogica", la seconda è un "Draghi bis", mentre la terza è quella delle elezioni anticipate.