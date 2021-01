Governo, Renzi: fiducia incrollabile nel presidente Mattarella

Ansa

"Fiducia incrollabile nel presidente della Repubblica, nella sua persona e nel suo ruolo di arbitro". Così Matteo Renzi spiegando che per quanto riguarda un futuro governo da parte di Italia Viva non c'è "nessuna pregiudiziale né sui nomi né sulle formule, l'unica pregiudiziale è che noi non faremo mai i ribaltoni e non daremo mai vita a governi con le forze della destra anti europeista", mai con Salvini.