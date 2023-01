Governo, Renzi: "Io e Calenda non faremo la stampella, neanche se ce lo chiedono"

"Io e Calenda non faremo la stampella al governo, neanche se ce lo chiedono". Lo ha detto Matteo Renzi nel corso di un'intervista a "Zona Bianca", in onda domenica 15 gennaio su Rete 4. Il leader di Italia Viva, ospite della trasmissione di Giuseppe Brindisi, sottolinea: "Non penso neanche che ne abbiano bisogno - ha spiegato - senza Berlusconi e Salvini, non c'è la maggioranza. Berlusconi non avrebbe preso benissimo la vicenda della benzina, lui è bravo a intuire cosa pensa la gente. Loro litigano ma poi trovano un accordo".

Per Renzi, altro tema fondamentale è quello del Mes: "Sarà la prossima emergenza che dovrà affrontare il governo - ha detto -. Perché per ragioni ideologiche Meloni dice no? Berlusconi avrebbe detto sì. Salvini e Tajani, i due vice premier che faranno?".