Governo, Renzi: "Avanti con maggioranza raccogliticcia? Fate presto"

Ansa

"Volete andare avanti con una maggioranza raccogliticcia di fronte al più grande piano per il futuro del Paese? Vi auguro di trovarla ma fate presto". Così Matteo Renzi in Senato nella replica al premier Giuseppe Conte. Secondo il leader di Italia Viva, "l'Italia sta perdendo la più grande occasione dopo il Piano Marshall. Non trasformiamo la discussione politica in una distribuzione di incarichi", ha concluso Renzi nel suo intervento.