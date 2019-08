Governo, Orlando: "Se c'è un premier del M5s, vice sia del Pd"

"Non c'è un problema Di Maio, c'è un problema di struttura di governo. Se c'è un premier del Movimento 5 stelle, è giusto che ci sia un vicepremier del Partito democratico". Lo ha detto Andrea Orlando entrando alla Camera per la direzione del Pd. "Se il voto su Rousseau dovesse entrare in conflitto con la procedura prevista dalla Costituzione - ha aggiunto - sarebbe inaccettabile".