Governo, oggi Cdm al calor bianco: Giorgetti accusa Conte di "tifare" per l'M5s

"Conte ha cercato e cerca di interpretare un ruolo di mediazione che non può essere solo quello dei buoni sentimenti. La sensibilità politica lui non ce l'ha e quando lo scontro si fa duro ed è chiamato a scendere in campo fa riferimento alla posizione politica di chi lo ha espresso. Lui non è una persona di garanzia. E' espressione dei Cinque Stelle". E' l'accusa del sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti, ribadendo che "la situazione non può durare in eterno. "Noi vogliamo andare avanti con questo governo, ma bisogna abbassare i toni", replica il vicepremier Luigi Di Maio. E oggi c'è un Consiglio dei ministri che potrebbe diventare una resa dei conti tra i due alleati.