Governo, Matteo Salvini: durerà, inutili le polemiche dei media

Prosegue quindi il botta e risposta, per le opposizioni più un gioco delle parti, tra i due vicepremier, ora ai ferri corti sul caso Siri. "Oggi non su uno, ma su quasi ogni giornale c'è scritto che la Lega vuole staccare la spina al governo e ha pianificato di far saltare tutto dopo il voto. E tutto questo per cosa? Per una poltrona? Per non mollare un loro indagato per corruzione?" scrive infatti Luigi Di Maio su Facebook.



Aggiungendo: "Lupi, e dico l'ex ministro Maurizio Lupi di Ncd, si dimise per molto meno". "Qui si tratta semplicemente di smettere di fare le vittime e rimettersi a lavorare. Il M5S vuole che il governo vada avanti. Si chiama responsabilità", sottolinea ancora il leader M5s.



Zingaretti: senza maggioranza, il governo venga in aula - "Il leader della Lega ha detto: 'Conte non ha più la mia fiducia'. O è la solita buffonata di un gruppo di buffoni o prendiamo atto che il governo non ha più la maggioranza. Il Presidente Conte si presenti alle Camere", commenta il leader Pd Nicola Zingaretti. "Anche perché - aggiunge - i conti sono fuori controllo, l'Europa e i mercati se ne sono accorti e il Ministro del tesoro ha annunciato o tagli ai servizi o aumento Iva. Gli italiani devono sapere se qualcuno sta governando".