Governo, Marcucci: "Segnale positivo, passo avanti per trattativa"

La precisazione di Palazzo Chigi, secondo cui Di Maio non ha mai chiesto il Viminale, "mi sembra un segnale positivo". Lo sottolinea il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci, secondo cui in questo modo si fa "un passo in avanti". Arrivando al Nazareno per la cabina di regia, Marcucci si dichiara quindi "più ottimista" sulla ripresa della trattativa M5s-Pd.