Mandato esplorativo a Fico, le consultazioni del presidente della Camera Leu Twitter 7 di 7 LaPresse 6 di 7 Camera dei deputati 5 di 7 LaPresse 4 di 7 Camera dei deputati 3 di 7 LaPresse 2 di 7 Camera dei deputati 1 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

E' l'ultimo giorno di consultazioni per l'esploratore Roberto Fico, che oggi incontrerà tra gli altri il gruppo degli Europeisti. M5s, Pd e LeU blindano ancora Giuseppe Conte. Fico fa sapere di essere "a metà dell’opera" e di volersi prendere "un giorno in più", l'interto lunedì, per un "approfondimento". Il gruppo degli "Europeisti" si dice "disponibile alla stesura di un programma di legislatura" e indica Conte come "unico punto di equilibrio".