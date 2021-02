Governo, Lezzi (M5s): "Non c'è il super-ministero, subito nuovo voto su Rousseau"

"Chiediamo che venga indetta una nuova consultazione su Rousseau . E' evidente che, in assenza di riscontro, per rispettare la maggioranza degli iscritti, il voto alla fiducia è No". Lo ha detto la senatrice M5s Barbara Lezzi , in disaccordo con la scelta dei ministri fatta da Mario Draghi. Lezzi ha quindi sottolineato che "non c'è il super-ministero che avrebbe dovuto prevedere la fusione tra il Mise e il ministero dell'Ambiente oggetto del quesito".

"Ho inviato, insieme ad alcuni colleghi, una mail al Capo Politico, al Comitato di garanzia e al Garante del M5S per segnalare che la previsione del quesito posta nella consultazione dell'11 febbraio 2021 non ha trovato riscontro nella formazione del nuovo governo. Non c'è il super-ministero che avrebbe dovuto prevedere la fusione tra il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'Ambiente oggetto del quesito.

Chiediamo che venga immediatamente indetta nuova consultazione con un quesito in cui sia chiara l'effettiva portata del ministero e che riporti la composizione del governo", scrive su Facebook la senatrice che aggiunge: "Gentile Capo Politico, in qualsiasi altro Paese e in qualsiasi altra forza politica, lei avrebbe tratto le piu' onorevoli conseguenze anziché minacciare espulsioni".