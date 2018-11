Governo, in programma Cdm su maltempo e vertice su prescrizione

Incassata la fiducia sul decreto sicurezza, il governo ha programmato un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini per fare il punto sulla delicata questione della prescrizione. Convocato anche il Consiglio dei ministri, che dichiarerà lo stato di emergenza in undici Regioni, varando lo stanziamento di 253 milioni per i lavori più urgenti in seguito ai danni provocati dal maltempo.