Governo, i due anni di Giorgia Meloni dal punto di vista dei social

Entrando nel dettaglio del report, la premier ha guadagnato 98mila nuovi follower su Facebook dal 2023 al 2024, mentre l'anno prima ne aveva avuti 439mila in più. Su Instagram, invece, i nuovi follower per l'inquilina di Palazzo Chigi sono stati 1,5 milioni in più nell'ultimo anno, in crescita rispetto ai 968mila del 2022-2023. Su X, ancora, i "seguaci" in più sono stati 438mila nel 2023-2024 (+708mila nell'anno precedente). Su TikTok, invece, i nuovi follower sono stati 600mila nell'ultimo anno, mentre erano stati 1,1 milioni nel periodo 2022-2023. Le "total reactions" crescono su Instagram (37,8 milioni nel 2023-2024 contro i 26,4 milioni dell'anno precedente), X (6 milioni contro 4 milioni) e TikTok (8,1 milioni rispetto ai 5,7 milioni del 2022-2023) della premier mentre calano su Facebook ( 10,2 milioni contro i 19,5 milioni dell'anno precedente).