Governo Draghi al Senato il 17 febbraio, fiducia in serata

Ansa

Sono previste mercoledì alle 10 le comunicazioni del premier Mario Draghi nell'aula del Senato, in vista del voto di fiducia al governo, previsto in serata. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, dopo il suo intervento l'aula dovrebbe essere sospesa per consentire al presidente del Consiglio di depositare le linee programmatiche alla Camera.