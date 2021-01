Governo, Di Maio: risultati ci sono ma c'è chi fa giochi di palazzo

Ansa

"Oggi i risultati arrivano, mentre c'è chi alimenta una inutile propaganda politica che danneggia gli italiani". Lo afferma il ministro degli Esteri sottolineando come "i dati Istat certificano che l'export continua a crescere". "Ci sono due categorie di persone in politica - afferma Di Maio -: quelle che se ne approfittano, insomma chi trama e improvvisa giochini di palazzo per i propri interessi personalistici. E poi c'è chi la politica la fa".