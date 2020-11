Governo,Di Maio: rimpasto sarebbe insulto, sì a confronto con opposizione

di maio

"Se c'e' una certezza granitica è la mia propensione al dialogo che va esteso a tutta l'opposizione". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Non riusciremo a rialzarci coi tatticismi. Ogni giorno sento parlare di rimpasto. Ma sarebbe un insulto a migliaia di famiglie e lavoratori che vivono e soffrono nell'incertezza", aggiunge Di Maio. "Non possiamo aspettare, aprire al dialogo per far riprendere l'Italia", ha concluso.