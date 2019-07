Di Maio: "La crisi di governo non c'è e il M5s non stringerà mai alleanze col Pd"

Il M5s "non stringerà mai alleanze con il partito di Bibbiano". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio, smentendo l'ipotesi di una nuova maggioranza con il Pd se il governo dovesse cadere. "La crisi non c'è e non ci sarà, quello attuale è l'unico esecutivo possibile", sottolinea. E sul voto per il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, chiama Salvini alla responsabilità: "La Lega ha vinto le europee, ora dimostri qualcosa".