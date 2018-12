Governo, Di Maio: "Nessuna ipotesi di rimpasto, mai parlato di poltrone"

"In sei mesi e mezzo di governo non abbiamo mai parlato di poltrone ma sempre dei cittadini e di quello che dovevamo fare". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, ribadendo che "non c'è nessuna ipotesi di rimpasto". A una domanda sul ritorno di Alessandro Di Battista, ha poi affermato: "Siamo sempre stati amici. Spero da gennaio di poter essere al suo fianco per la campagna per le Europee, non vedo l'ora di rivederlo in questi giorni".