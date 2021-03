Governo, Di Maio: "L'alleanza Pd-M5s non sia solo elettorale"

Ansa

L'alleanza tra Pd e M5s "sarà rafforzata, ma non deve essere solo elettorale". E' quanto afferma Luigi Di Maio, aggiungendo: "E' necessario guardare ad orizzonti lontani per crescere insieme. Dobbiamo affrontare insieme le grandi questioni sociali. Ho sempre lavorato bene con Enrico Letta, è una persona in cui ho molta fiducia. Lui e Giuseppe Conte troveranno spazio per il dialogo".