Governo, deleghe Tlc e banda ultralarga a sottosegretario Butti

Il governo ha affidato al sottosegretario Alessio Butti le deleghe su innovazione tecnologica e dell'attuazione dell'agenda digitale ma anche della strategia italiana per la banda ultralarga con specifico riferimento alle politiche strategiche di realizzazione delle reti di telecomunicazioni, "fatte salve", come precisa il Dpcm di nomina, le competenze in capo al ministero delle Imprese e del made in Italy.