Governo, D'Uva: "Andiamo avanti, nessun malumore nel M5s"

"Abbiamo parlato di programmi e del documento che abbiamo già condiviso per vedere se si può andare incontro alle istanze di tutte le forze politiche interessate. Si sta lavorando per andare avanti. I tempi? Il prima possibile". Lo ha detto il capogruppo del M5s alla Camera, Francesco D'Uva, uscendo dall'incontro a Palazzo Chigi. "Non mi risultano mal di pancia" nel M5S, ha aggiunto, "è chiaro che stiamo tenendo il punto sul programma".