Governo, Conte scioglie la riserva: domani alle 10 il giuramento

"Se non si abbassano le tasse sulle buste paga dei lavoratori e sulle pensioni non ci sarà una ripresa produttiva ed economica per questo Paese". Lo ha rimarcato il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, sottolineando il ruolo delle parti sociali e i contenuti della piattaforma unitaria, che "ripresenteremo al nuovo governo. Ci auguriamo che si ponga fine alla disintermediazione che si è tentata in questo Paese. Le parti sociali sono essenziali".