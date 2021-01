Governo, Conte: "Italia viva ha scelto l'aggressione e l'attacco mediatico"

"Quando si sceglie la via del dialogo, e voi lo sapete, non avete mai trovato porte chiuse. A un certo punto avete scelto la strada dell'aggressione e degli attacchi mediatici. La rispettiamo ma possiamo dire che forse non è la scelta migliore negli interessi del Paese?". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte rivolgendosi ai senatori di Italia viva. "Certo c'è un problema di numeri - ha aggiunto -: se non ci sono il governo va a casa".