Governo, Conte incontra M5s e Pd | Di Maio: tutto dipende da voto Rousseau

"A noi è sempre stato a cuore il bene degli italiani, non siamo né di destra né di sinistra e abbiamo sempre detto, chi ci sta a portare avanti i temi per aiutare i cittadini, è il benvenuto. A noi interessano i fatti, non gli schieramenti ideologici dei partiti. Se c'è una maggioranza in parlamento" per attuare il programma "noi ci saremo e la garanzia è Giuseppe Conte". Lo dice Luigi Di Maio in un'intervista a Class CNBC realizzata nel weekend.