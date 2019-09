Governo Conte 2, la maggioranza alla prova del Senato

Incassata la fiducia alla Camera, con 343 sì e 263 no, il governo Conte 2 è al giudizio del Senato. In Aula anche Matteo Salvini, all'indomani della bagarre scoppiata a Montecitorio tra 5 Stelle e leghisti con cartelli e cori da stadio. Dalle 10 è in programma la discussione generale: per il dibattito sono previste oltre 5 ore. Alle 15:30 è attesa la replica del premier, quindi le dichiarazioni di voto e dalle 17 la chiama per il voto di fiducia.