Governo Conte 2, la maggioranza alla prova del Senato | La Lega: coi presidenti di commissione impazziranno

Incassata la fiducia alla Camera, con 343 sì e 263 no, il governo Conte 2 è al giudizio del Senato. In Aula anche Matteo Salvini che, con la Lega, ha "dichiarato guerra" all'esecutivo giallorosso, e non solo in Aula. "La Lega farà dimettere i propri presidenti di commissione per favorire la nuova maggioranza? "Neanche per sogno. Li facciamo impazzire fino all'ultimo", ha infatti detto il capogruppo del Carroccio, Massimiliano Romeo.