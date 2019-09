L'ottimismo di Zingaretti - Registriamo "passi avanti", sono "fiducioso e ottimista", dice nel tardo pomeriggio Nicola Zingaretti. "Stiamo lavorando con pazienza e serietà per un governo di svolta vera, perché questo è quello che serve all'Italia". Se tutto filerà liscio e dalla Rete arriverà l'atteso via libera a un nuovo governo, il presidente del Consiglio incaricato potrebbe sciogliere la riserva già martedì sera o più probabilmente mercoledì presentando la lista dei ministri al Capo dello Stato. Il giuramento quindi potrebbe consumarsi nella stessa giornata, mentre il dibattito alle Camere per la fiducia dovrebbe tenersi fra la fine di questa settimana e i primi giorni di quella successiva.



Continua la trattativa su squadra e programma - Al momento, tuttavia, mancano sia il programma, sia la squadra di governo e le trattative per trovare la quadra proseguono senza sosta. Il premier incontra a Palazzo Chigi le delegazioni di Dem e Cinquestelle, poi in serata vede i rappresentanti di Leu. Le parole d'ordine sono quelle già evocate nei giorni scorsi e tracciano lo scheletro della prossima manovra economica: stop all'Iva, salario minimo orario, taglio del cuneo fiscale e sostegno alle famiglie. Nel programma, secondo fonti del Nazareno, entrerebbe anche la riforma della legge elettorale.



Sciolto il nodo vicepremier, c'è quello sul sottosegretario - Quanto alla squadra, la partita si sposta sul sottosegretario alla presidenza del Consiglio, figura nodale a Palazzo Chigi. Per quell'incarico il premier punterebbe su un uomo di sua fiducia, come Vincenzo Spadafora o Roberto Chieppa. Ma nel Pd c'è chi considera "scontato" che i Dem abbiano un loro uomo a Chigi, dal momento che il premier "è indicato dal M5s". Ecco perché tornano a circolare i nomi di Dario Franceschini o Andrea Orlando, i due dirigenti che Nicola Zingaretti ha incaricato di sedersi al tavolo per formare la squadra. E così, anche se i Dem reputano la questione vicepremier archiviata, tra i Cinquestelle c'è chi non dispera rientri come soluzione finale.