Governo, Brunetta: "Ora le riforme o niente fondi europei"

ansa

"Avviso ai naviganti: no reform, no money". E' quanto afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, lanciando un avviso "a tutti: partiti, istituzioni, opinione pubblica, ministri, maggioranza, opposizione. I soldi arrivano solo se si fanno le riforme, quelle individuate sono circa quaranta. Quello che abbiamo sottoscritto è un contratto voluto dal governo e dal Parlamento sovrano a grandissima maggioranza".