Governo, Berlusconi: "Noi responsabili ma no alleanze a sinistra"

"Opposizione responsabile non vuol dire opposizione morbida o disposta a sostenere il governo". Silvio Berlusconi parla della tenuta della maggioranza e assicura che Forza Italia "è parte fondante del centro-destra" per cui è "del tutto impossibile fare alleanze con la sinistra". Secondo Berlusconi in questi giorni "l'attenzione della politica sembra concentrata sui giochi di palazzo".