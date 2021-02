Governo, Beppe Grillo in arrivo a Roma per consultazioni

Secondo quanto fatto da trapelare da diverse fonti parlamentari del M5s, Beppe Grillo è in arrivo a Roma. Il Garante del Movimento giunge nella Capitale proprio mentre i Cinquestelle devono decidere la posizione da prendere rispetto al governo Mario Draghi. In teoria, essendo al vertice del Movimento, Grillo potrebbe anche partecipare alle consultazioni ma su questo non c'è alcuna conferma.