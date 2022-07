Governo, al via Consiglio M5s: si attende la posizione di Conte

Il leader Giuseppe Conte illustrerà la sua posizione in merito alle misure anticipate dal governo nell'incontro con i sindacati. Dal Consiglio dovrebbe emergere la linea del Movimento in vista del voto di giovedì. In serata poi dovrebbe svolgersi anche una riunione dei senatori Cinque stelle.

In attesa di conoscere la linea del Movimento,

Draghi

me non c'è un governo senza M5s e non c'è un governo Draghi altro che l'attuale

con un ultimatum non lavora

ha ribadito la sua posizione. "Ho già detto che per, questa è la situazione". Il premier ha poi aggiunto che "un esecutivoe non ha senso".

Di Maio: "Nel M5s ampia parte di parlamentari non condivide linea di irresponsabilità" -

Sulla tensione governo-M5s, è intervenuto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Giovedì in aula si volta al Senato il decreto aiuti, che vale circa 15 miliardi, se una forza politica fa saltare tutto, significa voltare le spalle al Paese - ha detto senza mezzi termini -. Non vorrei che ci fosse un nuovo Papeete", che sarebbe molto più grave perché "allora eravamo in tempo di pace". Il ministro ha sottolineato anche che "nel M5s c'è un'ampia parte di parlamentari che non condivide questa linea di irresponsabilità di colpire il governo in questo momento. C'è un'ampia parte del Movimento contraria" a sfiduciare il governo.

Renzi: "Governo non può andare avanti come negli ultimi due mesi, meglio la crisi" -

"Il governo non può andare avanti come negli ultimi due mesi, "se così deve essere, meglio la crisi", ha dichiarato invece il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un'intervista a Il Giorno. "Per come si sono messe le cose, le opzioni realisticamente sul tavolo sono tre", ha spiegato Renzi: la prima è che il M5S "torni in squadra", anche se, secondo il senatore di Iv sarebbe un'opzione illogica, la seconda è un "Draghi bis", la terza è quella delle elezioni anticipate. "Penso sempre che le elezioni debbano arrivare alla scadenza naturale, ma se dobbiamo andare avanti con questa tarantella, meglio andare a votare", ha affermato Renzi, evidenziando però che "la cosa migliore sarebbe un Draghi bis, tecnico o politico, e senza i Cinque stelle". "L'importante è non perdere tempo e che Draghi non perda la faccia", ha aggiunto il senatore.