Giustizia, Tajani: "Governo al lavoro sulla riforma"

"Come governo stiamo lavorando per la riforma della giustizia, che è una delle tre punte del cambiamento che vogliamo realizzare in Italia".

Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aggiungendo: "Sono molto contento che si sia deciso di presentare la separazione delle carriere che è una battaglia storica di Forza Italia, che continuiamo a combattere per tutelare l'interesse dei cittadini italiani".