Giustizia, Nordio: "Separazione carriere magistrati non negoziabile, la faremo"

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un intervento alla Camera ha ribadito l'intenzione del governo di "andare avanti nella riforma costituzionale in materia di separazione delle carriere tra magistratura giudicante e inquirente".

Il ministro ha assicurato che la separazione delle carriere verrà realizzata. "Fa parte del nostro programma, è un impegno che abbiamo preso con gli elettori, non è negoziabile. Quando come in che modo, sarà il Parlamento a deciderlo, ma non andremo alle calende greche".