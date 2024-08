Giustizia, Nordio: rivedere custodia cautelare, 20mila detenuti in meno

A cominciare dal requisito della reiterazione del reato. "Il pericolo - precisa il ministro al Corriere della Sera - non può essere desunto dal rimanere in carica dell'amministratore pubblico accusato di corruzione". Rispetto alle carceri il decreto "contiene delle novità notevoli. A cominciare dalla possibilità di esecuzione della pena in ambienti diversi dal carcere, come le comunità per tossicodipendenti. Poi sta ai magistrati decidere se mandarveli o meno. I detenuti non sono messi in prigione dal governo, ma dai giudici".