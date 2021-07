Giustizia, la Commissione approva l'accordo sulla prescrizione

ansa

La Commissione Giustizia della Camera ha approvato il subemendamento dei relatori alla riforma del processo penale che recepisce l'accordo sulla prescrizione, raggiunto giovedì in Consiglio dei ministri tra i partiti di maggioranza. La Commissione ha inoltre approvato l'emendamento di Lucia Annibali (Italia Viva) che prevede l'arresto in flagranza per mariti o ex mariti violenti che contravvengono alle misure di allontanamento dalla casa familiare.