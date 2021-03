Giustizia, fonti: Anm sapeva di vaccini e proroga emergenza

ansa

L'Anm già sapeva che sarebbe stato prorogato lo stato di emergenza per l'attività giudiziaria, così come conosceva la scelta del governo di procedere alle vaccinazioni per classi di età . Temi al centro del colloquio con il ministro Cartabia del 18 marzo. Lo affermano fonti di via Arenula. In quella occasione l'Anm aveva chiesto l'inserimento dei magistrati tra i soggetti da vaccinare con priorità, ma Cartabia aveva ribadito la linea del governo.